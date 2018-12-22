دراسات تكشف عن كميات كبيرة من الذهب واليورانيوم بغرب كردفان

كشفت ولاية غرب كردفان أن الدراسات الجيولوجية أكدت وجود كميات كبيرة من الذهب والاحجار الكريمة والمعادن النفيسة والنادرة وعناصر اليورانيوم والنحاس بالولاية.
وأعلنت زينب داؤود وزيرة الانتاج والتعدين والاستثمار بالولاية في تصريح لـ(smc) عن استلامهم طلبات من شركات اجنبية للتنقيب عن المعادن، مبينة ان الولاية تقوم بانتاج كميات كبيرة من الذهب الخام عبر التعدين الاهلي يومياً.
ولفتت الوزيرة الي ان الولاية قامت بوضع قوانين لضبط عمليات التعدين وتقنينه الي جانب طرح تسهيلات لجذب المستثمرين وتنظيم عمليات الاستثمار.
الفوله (smc)
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/22 at 7:37 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام فى الهجايص .. عمبلوقه ماليها يومين استوزرت وطوالى اعلنت لينا عن اكتشاف مغارة على بابا …
قومى لفى …