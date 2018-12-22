أعلن الفنان الشاب شريف الفحيل عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي – أعلن عن تضامنه مع المتظاهرين من أبناء الشعب السوداني وتمنى لهم النصر وتحقيق مطالبهم . مطالباً المتظاهرين بالتزام الجانب السلمي وعدم اللجوء إلى التخريب.
وطالب الفحيل من القوات النظامية من الشرطة والأمن بأن تتعامل مع المواطنين باحترام وعدم استخدام القوة وتجنب الدماء والموت .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الفحيل يعلن تضامنه مع المتظاهرين ويطالب القوات النظامية والأمنية باحترام الشعب وتجنب الدماء
1 التعليقات
ود بندة
2018/12/23 at 9:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
دا الناقص السودان نصايح من حبايب السر قدور