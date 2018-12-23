محاكمة شيخ خلوة بتهمة التحرش بطفلة داخل مسجد

كشف والد طفلة تبلغ من العمر (5) سنوات لدى مثوله أمام قاضي محكمة الأسرة والطفل بامتداد
الدرجة الثانية ، عن تحرش شيخ خلوة بابنته داخل مسجد بمنطقة الشقيلاب جنوب الخرطوم .
وقال عند مثوله أمام قاضي محكمة الأسرة والطفل بامتداد الدرجة الثانية ، أنه تلقى اتصالاً من زوجته وأخبرته عن أن ابنته تعرضت للتحرش من قبل شيخ المسجد بالمنطقة أثناء احتفال أقامته منظمة إسلامية بالمسجد قدمت فيه هدايا للأطفال .
وأضاف والد الطفلة بوصفه شاكياً أن الشيخ انتهز فرصة انشغال الحضور وأختلى بابنته ، بحجة إعطائها بالونه .
وأدخلها غرفته الخاصة ، وتحرش بها الأمر الذي دفعه إلى تدوين بلاغ ضد الشيخ ، وتقديمه للعدالة .
وكلف والد الطفلة المجني عليها بحسب صحيفة السوداني المحامي حامد الحارث لتمثيل الاتهام .
وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع المتحري في القضية .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
جميل بثينة
2018/12/23 at 4:55 م (UTC 2) رابط التعليق
لا للخلاوى بعد الان لا ترسل ولدك او بنتك لتعلم الدين فى الخلاوى عندك رياض الاطفال
او تعلمهم انت وزوجتك بنفسك فى البيت الدين فى الصغر وبعدها ترسلهم للمدارس
مع المتابعة وعدم الثقة الزائدة فى كل من انسان يقلبك اولادكم امانة فى عنقكم الى يوم القيامة
حافظوا عليهم