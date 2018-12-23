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جرائم وحوادث

2018/12/23

2018/12/23


إنقاذ مهندس احترق داخل صهريج مياه بالحاج يوسف



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أنقذ فريق من شرطة الدفاع المدني مهندس احترق داخل صهريج مياه أثناء قيامه بصيانته بواسطة ماكينة لحام بمنطقة الحاج يوسف .

ونقل مصدر أن المهندس كان يجري أعمال صيانة لسد ثقوب داخل الصهريج باللحام ، بمنطقة دار السلام مربع (4) ، وأثناء عمله اشتعلت النيران بفعل مادة مشتعلة داخل الصهريج ، مما أدى لإصابته بحريق خطير بعد أن حاصرته النيران .

وأضاف المصدر أن المهندس استطاع الخروج إلى سطح الصهريج بيد أنه كان في حالة خطرة ، فأسرع الحاضرون لإخطار الشرطة التي حولت البلاغ إلى كابينة الدفاع المدني ، حيث خفت قوة بحسب صحيفة السوداني بقيادة المساعد زهير السنوسي ووكيل عريف يوسف الطيب إلى المكان ، ونجحت في إنقاذه وإنزاله من الصهريج ومن ثم إسعافه إلى مستشفى البان جديد .

الخرطوم (كوش نيوز)

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