إنقاذ مهندس احترق داخل صهريج مياه بالحاج يوسف

أنقذ فريق من شرطة الدفاع المدني مهندس احترق داخل صهريج مياه أثناء قيامه بصيانته بواسطة ماكينة لحام بمنطقة الحاج يوسف .
ونقل مصدر أن المهندس كان يجري أعمال صيانة لسد ثقوب داخل الصهريج باللحام ، بمنطقة دار السلام مربع (4) ، وأثناء عمله اشتعلت النيران بفعل مادة مشتعلة داخل الصهريج ، مما أدى لإصابته بحريق خطير بعد أن حاصرته النيران .
وأضاف المصدر أن المهندس استطاع الخروج إلى سطح الصهريج بيد أنه كان في حالة خطرة ، فأسرع الحاضرون لإخطار الشرطة التي حولت البلاغ إلى كابينة الدفاع المدني ، حيث خفت قوة بحسب صحيفة السوداني بقيادة المساعد زهير السنوسي ووكيل عريف يوسف الطيب إلى المكان ، ونجحت في إنقاذه وإنزاله من الصهريج ومن ثم إسعافه إلى مستشفى البان جديد .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Moh
2018/12/23 at 2:51 م (UTC 2) رابط التعليق
كيف إحترق داخل صهريج مياه ؟؟؟