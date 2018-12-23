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مدارات, منوعات

2018/12/23

2018/12/23


بالفيديو.. (مصلين) بإحد مساجد مدينة بحري يهاجمون خطيب الجمعة وينزلونه من المنبر بعد أن أفتى بحرمة الخروج على (الحاكم)



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هاجم مصلين بأحد مساجد حي المغتربين أحدالأحياء الشهيرة بمدينة بحري السودانية إمام مسجدهم وخطيبهم أثناء أدائه لخطبة الجمعة حسبما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أثار الخطيب غضب المصلين بعدما أفتى بحرمة الخروج على الحاكم, وذلك رداً على المظاهرات العنيفة التي تشهدها بعض مدن السودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد عليت أصوات المصلين داخل المسجد بعبارات (أنزل يا زول) ويقصدون إنزال الخطيب من المنبر.

وازداد الأمر داخل المسجد سوءاً بصعود أحد المصلين لأعلى المنبر لإرغام الإمام على النزول من المنبر وإنهاء خطبيته.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في شح الوقود والخبز، صاحبتها أزمة في السيولة بالمصارف، مما خلق حالة غضب وتذمر في أوساط الشارع السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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2 التعليقات

      1. 1
        عبد الكريم

        2018/12/23 at 12:10 م (UTC 2) رابط التعليق

        طيب إذا كان الحاكم ظلم الرعية لا طاعة له إذا كان عادلاً نقول كلامك صحيح لكن الأن ما يطبل للنظام الأ المنتفعين منه

        جزاء الله شيخ عبد الحي خير الجزاء أعلنها صريحة

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      2. 2
        محمد

        2018/12/23 at 1:07 م (UTC 2) رابط التعليق

        دي سابقة خطيرة وإهدار لحرمة المساجد
        هل كل ما يختلف الناس يتصرفوا بالطريقة دي
        دعوة للتعقل وعدم الانجراف وراء الحماس

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