بالصور.. أسطورتي كرة القدم السودانية البرنس والعجب يدعمان الشعب في ثورته حتى النهاية

دعم بعض نجوم الفن والرياضة والمجتمع الثورة السودانية السلمية بتدوينات على حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكان أبرز أسطورتي كرة القدم السودانية كابتن الهلال السابق هيثم مصطفي وقائد المريخ فيصل العجب سيدو.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن أيقونة وسط الهلال وأعظم قائد في تاريخه القريب هيثم مصطفي نشر على صفحة جماهيره ومحبيه عبر فيسبوك صورة له وهو رافع علم السودان وكتب عليها ( يا شعباً لهبك ثوريتك.. تلقى مرادك والفي نيتك).
أما ساحر المريخ ومعشوق جماهيره فيصل العجب فقد أعلن تضامنه مع الثورة عبر تدوينة رصدها محرر موقع النيلين من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: (أنا فيصل العجب سيدو أعلن تضامني مع الثورة السودانية الحرة..ثورة حتى النهاية.. وختم العجب تدوينه بالهاشتاق الأشهر في السودان هذه الأيام..م #مدن_السودان_تنتفض).
الجدير بالذكر أن مدن السودان تشهد تظاهرات واسعة هذه الأيام بسبب أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في شح الوقود والخبز، صاحبتها أزمة في السيولة بالمصارف، مما خلق حالة غضب وتذمر في أوساط الشارع السوداني.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
عمر الحسن
2018/12/23 at 5:10 م (UTC 2) رابط التعليق
التحريض ساهل يبقوا طالعين على الشارع ونشوف الكبتنينة دى كيف
ZAHIRHADY
2018/12/23 at 5:54 م (UTC 2) رابط التعليق
والله اليسمعك كدا اسطورتى ومعشوق وووو يتخيلك تتحدث عن اقل شىء جكسا او قاقارين او الفاضل سانتو او الدحيش !!! نتفاجأ هيثم مصطفى وفيصل العجب ههههههه وبعدين كلامك ونهويلك دا كلو ما سالت نفسك سؤال بسيط عملو شنو هيثم مصطفى وفيصل العجب عملو شنو فى زمنهم ؟؟ اى انجاز عملوه ؟؟ جابو كأس صفيح حتى من افريقبا !!؟؟؟اتقى الله يا راجل واحترم العقول