صورة “مُدهشة” لأحد أنصار المهدي تعيد الذاكرة لـ “عنترة بن شداد”

تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مُدهشة لأحد أنصار الإمام المهدي، وهو يرتدي ثياب مُرقعة بمختلف الألوان، ويمتشق حربة ضخمة، في قلب حوش “الخليفة” بمدينة أم درمان، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
ولاقت الصورة تعليقات طريفة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فكتب د. أنور أحمد قائلاً : ” لأول مرة أعرف إنو عنترة بن شداد معانا في الخرطوم وجاء يناصرنا بي حربتو ف الانتفاضة”، كما أثارت الصورة تعليقات عديدة طريفة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Kaka
2018/12/24 at 2:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
ويين جمع السلاح القادننا بيهو. الزول ده ماشايل صاروخ وسط السوق