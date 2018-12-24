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استشارات و فتاوي, اقتصاد وأعمال, مدارات

2018/12/24

2018/12/24


بنك السودان: طرح فئات نقدية جديدة (200-500)


بنك السودان المركزي

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وافقت رئاسة الجمهورية ، على طرح فئات عملة جديدة للجنيه بـ200-500 ويبدأ التداول بها منتصف يناير .

بالمقابل كشف وزير الصناعة عن ممارسات سالبة فاسدة بشأن رخص الصادر باستغلال الرخص المؤجرة ، وبعض العقود تباع لأشخاص وجهات منها أجانب .

وذكر محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير بحسب صحيفة الإنتباهة ، في اجتماع مع الغرفة التجارية أن تكلفة طباعة الفئات الجديدة 200 مليون دولار ، وأنها ستدخل بكميات متتالية .

وأقر المحافظ بتدهور متسارع في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم ، وأكد أن هناك أموالاً موجودة في خزائن بالمنازل لا تدخل المصارف ، وأضاف: (نعلم مبررات التي دفعت المواطنين لأخذ أموالهم والاحتفاظ بها ولا يمكن إجبارهم لوضع أموالهم في البنوك نسبة لتخوفهم) .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        طاهر عبد الله

        2018/12/25 at 10:55 ص (UTC 2) رابط التعليق

        وذكر محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير بحسب صحيفة الإنتباهة ، في اجتماع مع الغرفة التجارية أن تكلفة طباعة الفئات الجديدة 200 مليون دولار ، وأنها ستدخل بكميات متتالية .
        وهل الكمية المطبوعة من الفئات المذكورة = سعر الصرف ل200مليون دولار أي سعر تكلفة الطباعة فقط وهو مبلغ 160000000000 جنيهة
        الله المستعان

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