بالصور .. “مخابئ يوم القيامة”.. ملاجئ عسكرية للأثرياء فقط!









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أظهرت صور “مثيرة” مخططا كبيرا لتحويل مئات المستودعات العسكرية إلى أكبر ملجأ “للبقاء على قيد الحياة” على سطح الأرض، تحسبا لنهاية العالم وكوارث الكرة الأرضية.

ملاجئ “فيفوس أكس بوينت”

وستتسع ملاجئ “فيفوس أكس بوينت” لخمسة آلاف شخص، قرب منطقة “بلاك هيلز” في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة “ميرور”. وستخصص للقادرين ماديا فقط، حيث يصل سعر المستودع الواحد إلى 35 ألف دولار، بالإضافة لمبلغ ألف دولار سنويا لكل عام.

مخابئ يوم القيامة

ويتسع المستودع الواحد لـ24 شخصا، وسيتم تخزين حاجيات كل مشتر، مثل السيارات والتحف الفنية وحتى الحيوانات الأليفة، ويمكن تصميمه حسب رغبة كل شخص. وانتشر فيديو إعلاني للمخازن العسكرية التي أطلق عليها “مخابئ يوم القيامة” على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى “تشكيكا” من قبل بعض الأشخاص. وكتب أحدهم: “ماذا سيحصل عندما ينفد الطعام والوقود وتتوقف الأجهزة الكهربائية عن العمل؟”.



صحيفة المرصد