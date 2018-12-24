أحمد سعد عمر : الدولة ساعية لحل الأزمة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن

جدد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر سعي الدولة لحل الأزمة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن من خلال إجراءات وترتيبات تعكف عليها الجهات ذات الصلة، داعياً إلى تفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد والعمل على حماية الممتلكات والحفاظ على الأرواح. جاء ذلك لدى ترؤسه أمس بمجلس الوزراء اجتماع لجنة المناشط السياسية المنبثقة من اللجنة العليا لاحتفالات البلاد بالذكرى الثالثة والستين لاستقلال السودان، وحيا الوزير الرعيل الأول من صناع الاستقلال الذين مهروا الوطن بدمائهم الطاهرة الذكية في سبيل أن يعيش السودان حراً مستقلاً.
وقال وزير الصحة عضو اللجنة د. محمد أبوزيد مصطفى إن الاجتماع ناقش منهجية عمل اللجنة المتمثل في إقامة ندوة تليفزيونية وندوة سياسية بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية من حكومة الوفاق الوطني وبعض الرموز الوطنية موضحاً أن الاجتماع أكد على استصحاب التحديات التي تواجه البلاد والوضع الاقتصادي الراهن من خلال فعاليات برامجها فضلاً عن استلهام دلالات ومعاني الاستقلال عبر الحقب التاريخية المختلفة.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
خالد
2018/12/24 at 2:31 م (UTC 2) رابط التعليق
كذب اشر انتو ديرين 30 سنه تانيه عشان تصلحو العملتو بيدكم في البلد