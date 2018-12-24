بدء طرح فئات الـ(100، 200، 500) جنيه في يناير وفبراير

كشف محافظ البنك المركزي د.محمد خير الزبير، عن موافقة رئاسة الجمهورية على طرح فئات العملة الجديدة الـ(100، 200، 500) جنيه، وأعلن عن خطة لمعالجة مشكلة توفير الأوراق النقدية بالبلاد. وأكد الزبير خلال اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية أمس تجهيز وطباعة الفئات النقدية الجديدة وبدء طرح فئة الـ(100) جنيه في يناير المقبل، وقال إن عمليات الطرح ستتوالى لفئات الـ(200، 500) جنيه، وستدخل تباعاً خلال فبراير القادم. وأقر الزبير بحدوث تدهور سريع في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
السوداني.
1 التعليقات
Sabir
2018/12/24 at 8:07 م (UTC 2) رابط التعليق
فئات ( نقدية ) جديدة دون مقابل ( أو ) تغطية ..
تدمير ( أكثر ) للإقتصاد ( المُدَمَّر ) أصلاً ..
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اللهم إنِّهم لا يعجزونك ..