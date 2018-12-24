مبادرة لتوريد أموال القطاع الخاص للبنوك لحل مشكلة السيولة

أطلق اتحاد الغرف التجارية، مبادرة لتوريد أموال المعاملات التجارية في البنوك، للمساهمة في حل مشكلة السيولة بالبلاد. وقال رئيس الاتحاد يوسف أحمد يوسف، في اجتماع مع محافظ البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي الراهن أمس؛ قال إن البلاد تمر بظروف اقتصادية تتطلب من القطاع الخاص التفاعل مع مشكلات المواطن والوطن، وأضاف: “الدافع الوطني هو الأساس لهذه المبادرة وتخطِّي صعوبات المرحلة الراهنة”، مؤكداً أن السيولة معظمها لدى القطاع الخاص ولا تُورَّد إلى البنوك مما خلق ظاهرة الربا.
من جهته التزم محافظ البنك المركزي د.محمد خير الزبير، بإنفاذ المبادرة وتعهد بسداد الأموال حال طلبها القطاع الخاص، موجها مديري البنوك بتوفير الأموال التي توضع كأمانات من قبله حال طلبها فوراً لإنجاح المبادرة، ونوه إلى عقد اجتماع غداً مع مديري المصارف لتنفيذ المبادرة وإنجاحها، مؤكداً تحمُّل البنك المركزي مسؤولية توفير الأوراق النقدية والسيولة الكافية لتشغيل الاقتصاد.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
Shawgi
2018/12/24 at 8:03 م (UTC 2) رابط التعليق
أين مبادرة أعضاء المؤتمر الوطنى بإرجاع نصف أموالهم التى نهبوها من البلاد بغير وجهة حق ….لو كان المؤتمر الوطنى صادق فى ما يقولة بأن عضويتة 6 مليون وأكثر أين هذة العضوية الآن ….من الضائقة التى يمر بها الحزب من نقص فى السيولة ….أولا على المؤتمر الوطنى أن يقنع عضويتة بإرجاع نصف ثروتهم الى خزينة الدولة أو إلى البنوك لتوفير السيولة