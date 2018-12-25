اتجاه لخفض سعر الدولار الجمركي

أكد رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى عدم وجود اتجاه لرفع الدعم عن السلع ، وقال: (لأن الرفع عملية مجربة والنتائج لم تكن كما خطط لها ، ولكن سيتم ضبط الدعم حتى يذهب لمستحقيه).
وفيما أشار إلى أن عجز الموازنة غير مستغرب وأن أي موازنة قامت على موارد حقيقية ستصمد لأنها ستمول بأدوات التمويل المعروفة ، كشف عن دراسة لتخفيض الدولار الجمركي ، وأضاف: (قناعاتي أي شي يطلع نزوله صعب) .
وأضاف: إن مجلس الوزراء القومي يعرف مكامن الفساد ، وأن تقرير المراجع العام هو المرجع الأساسي .
وكشف معتز في رده على تداولات النواب حول الموازنة بالبرلمان بحسب صحيفة السوداني ، عن أن 70% من التضخم بسبب الاستيراد ، وقال: ما عندنا طريق للحل ، العملية دي مركبة ، وأردف: الحكومة أعجل ما يكون في أمرها وأنهم ركبوا لها بساط الريح ، ولكن يجب أن تمشي في الطريق الصحيح .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
خبير
2018/12/25 at 3:23 م (UTC 2) رابط التعليق
اتجرجر لمن تلقى نفسك في الجو
حنعمل دي مافي ليها وكت
أعمل طوالي
نزل الدولار الجمركي لي 10 جنيهات بدل 18 تنزل كل الأسعار ويزيد إيراد الجمارك بنسبة 500%.