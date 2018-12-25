شيرين عبد الوهاب تتعاقد على إحياء حفلين برأس السنة

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما بأحد المنتجعات السكنية الشهيرة، يوم الجمعة ٢٨ ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات أعياد رأس السنة الجديدة.
وتقدم شيرين خلال الحفل مجموعة من أغانيها المقربة من جمهورها، إضافة إلى غناء عدد من أغانى ألبومها الجديد “نساى” الذي طرحته منذ فترة قصيرة.
كما تحيي شيرين حفلا غنائيا آخر في ليلة رأس السنة بمشاركة النجم التونسى صابر الرباعى بأحد الفنادق على النيل، ويبدأ سعر تذكرة الحفل من 6 آلاف جنيه، و8 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لفئة رجال الأعمال.
يذكر أن آخر حفلات شيرين عبد الوهاب كانت في دولة الكويت بأول ديسمبر الجاري.
وطرحت شيرين ألبومها الغنائي الجديد «نساي» منذ فترة قصيرة، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وأشاد الجمهور بنوعية الأغاني التي قدمتها في ألبومها الجديد.
بوابة فيتو
1 التعليقات
زائر
2018/12/25 at 2:15 م (UTC 2) رابط التعليق
يا ناس النيلين اختشو …. الناس فى شنو والحسانية فى شنو؟