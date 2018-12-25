شاهد بالفيديو.. من ذكريات الزواج الأسطوري للرئيس التشادي إدريس دبي من السودانية أماني موسي هلال

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور ومقطع فيديو لحفل زفاف الرئيس التشادي إدريس دبي, من ابنة زعيم قبيلة المحاميد أماني موسي هلال الذي أقيم في يناير من العام 2012.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد وصف ناشرو الفيديو حفل الزفاف بالخرافي والذي لم تشهد الخرطوم حفل يضاهيه في فخامته وجماله منذ العام 2012.
وقد وثقت الكاميرات لموكب العروس حيث تم تصويرها بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين وهي داخل سيارة فخمة تتجه من مكان تجهيزها إلى الفندق الذي شهد حفل الزفاف الأسطوري.
من ذكريات زواج أماني موسى هلال والرئيس ديبي
Geplaatst door زول ونسة op Zaterdag 17 maart 2018
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تحولت مراسم عقد قران الرئيس التشادي ادريس دبي على كريمة موسى هلال الدكتورة (أماني) في ذلك الوقت الى تظاهرة سياسية، وسط اجراءات أمنية مشددة.
وشهد فندق السلام روتانا تجمعا كبيرا من رجال الدولة والسياسة ورموز دارفور وقياداتها حيث كان الرئيس عمر البشير وكيلا عن العروس أماني،بينما كان خال الرئيس التشادي عبدالله بانقي وكيلا عنه لعدم حضوره المناسبة،وقد ابتهج الطرفان وسط أهازيج وأناشيد حماسية، وقام بمراسم عقد الزواج شيخ من الطريقة التجانية قدم من الجزائر.
واصطف العشرات من قادة القبائل ورموز دارفور في بهو الفندق مستقبلين ضيوفهم الذين توافدوا عقب صلاة الجمعة،وعكست المناسبة ترابطا وتعزيزا لأواصر التواصل الاجتماعي بين المجتمع الدارفوري.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/25 at 1:50 م (UTC 2) رابط التعليق
عربية مودىه ليها عروس للكوافير دى ياها الزكريات … !!!!!
الا تزككم الجقور حفيانين