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منوعات

2018/12/25

2018/12/25


طبيبة تخلع فك مواطنة بدلاً من ضرس العقل بمستوصف خاص



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تعرضت مواطنة في محافظة الطائف لخلع في الفك، أثناء خضوعها لعلاج في مستوصف خاص؛ لخلع ضرس العقل.

وشكلت الشؤون الصحیة في المحافظة لجنة للوقوف على شكوى مقدمة من زوجها ضد المستوصف.

بدوره، أوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربیعي، أن الشؤون الصحیة تلقت الشكوى، وأرسلت فريقاً للوقوف على الوضع في المستوصف وإحالة الملف للتحقیق.

صحيفة المواطن

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1 التعليقات

      1. 1
        سودانى مغبووووون

        2018/12/25 at 1:48 م (UTC 2) رابط التعليق

        وهل محافظة الطائف تتبع لولايه الجزيره مثلا !!!!

        تخلع ليها فكها ولا تخلع ليها كتفها .. فكونا من الفارغة …..

        الموقع اسمو النيلين وليس الحرمين

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