الجلد لفتاة أقرت بالزنا مع شاب شُطبت قضيته للإنكار

عاقب قاضي محكمة بلدية الأزهري الجنائية جنوب الخرطوم، (أمس) الاثنين هشام عبد الله الأمين فتاة تقدمت برفع دعوى قضائية أقرت فيها بممارستها الزنا مع شاب بالجلد (100) جلدة بتهمة الزنا، وشطب القاضي البلاغ في مواجهة المتهم لإنكاره وعدم كفاية أدلة الاتهام.
وقالت المتهمة عند مثولها أمام المحكمة، إن المتهم وعدها بالزواج لذلك قبلت الإقامة معه في منزله بالأزهري لمدة (3) أشهر، وأقرت بممارستها الزنا، وأكدت أن المتهم مدين لها بمبالغ مالية وذهب.
ونفى المتهم صحة أقوال المتهمة وأنكر التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أن المتهمة بادرت برفع هذه الدعوى عدة مرات عقب زواجه بـ(3) أيام، وأشار إلى أن المتهمة ادعت حملها منه ورفضت إثبات صحة ادعائها.
وبحسب الاتهام، فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهمين بعد تلقيها بلاغاً من المتهمة تقر فيه بارتكابها الزنا مع شاب وعدها بالزواج، ودوَّنَتْ ضدَّهما بلاغاً وأحالتهما إلى المحكمة.
الأزهري: خولة حاتم
صحيفة السوداني
2 التعليقات
كيكر
2018/12/25 at 2:51 م (UTC 2) رابط التعليق
فهمتو حاجة
وطني100%
2018/12/25 at 3:44 م (UTC 2) رابط التعليق
النكاح ان يدخل الذكر في الانثي …
كيف تكون اتهمت بالزنا والطرف الثاني برئ لانه انكر..
القاضي دا خريج ابتدائي ولا معين بي واسطه ولا الحاصل شنو
فاعل + مفعول به = الفعل (زنا)
غير كدا تعتبر ممارسه العاده السريه..
الله لا وقفنا قدامو