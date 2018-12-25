شاهد اتهام يكشف عن تزوير “ود قلبا” لـ(18) رقماً وطنياً باسمه

طالب وكيل نيابة أمن الدولة “أبشر دلدوم” ممثل الاتهام في قضية اتهام الناشط “ودقلبا” بتزوير اسمه وإنشاء صفحة على الفيسبوك معارضة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، طلب وكيل النيابة أمس، من المحكمة إضافة المادة (36) من قانون السجل المدني، وذلك وفقاً لأقوال شاهدة الاتهام رقيب شرطة “إشتياق إبراهيم” بالسجل، أنها وبناءً على طلب محكمة جنايات الخرطوم شمال، بالتحقيق في سجل بيانات المتهم في السجل المدني لولاية الخرطوم، اتضح أنه استخرج عدد (18) رقماً وطنياً باسمه رغم اختلاف البيانات، وعليه طالب وكيل النيابة بإضافة المادة أعلاه.في السياق اعترض ممثل الدفاع على الطلب قائلاً إن ما تقدمت به الشاهدة لا علاقة له بالقضية، وحددت المحكمة جلسة أخرى للرد على الطلب.
صحيفة المجهر السياسي.
1 التعليقات
كاجو
2018/12/25 at 7:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ايها الفاسدين المارقين الان يوجد مليوون ودقلبا في الشارع
الشعب السوداني ضاق الويل عيش مافي بترول مافي غاز مافي علاج مافي قروش مافي دايرين توصلوها وين
ارحلوا غير مكسوفين