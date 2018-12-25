تظاهرة في قلب الخرطوم، وسط اعتراض من الشرطة، وسماع إطلاق رصاص كثيف في الهواء و” بمبان “

اعترضت الشرطة السودانية، تجمع يدعى “المهنيين السودانيين”، تمت الدعوة له عبر مواقع التواصل، للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وسط تأييد من بعض قوى المعارضة، عبر مذكرة تسلم للقصر الجمهوري، كان مقرراً لها ظهر اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز” .
وتصدت الشرطة للتظاهرة وسط الخرطوم، وأطلقت أعيرة نارية كثيفة في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين تشتتوا في قلب العاصمة الخرطوم، بينما وفرت مواصلات نقل عامة لنقل المواطنين إلى منازلهم قرب جامعة النيلين.
وهتفت الأعداد الكبيرة من المتظاهرين بالحرية وإسقاط النظام، وسط انتشار كثيف من قوات الشرطة والأمن، مدججين بهراوات وغاز مسيل للدموع، وأسلحة، انتشرت بشكل واسع بالسوق العربي وشارع البلدية وشارع القصر وسط الخرطوم.
وقامت القوات الأمنية بحصر التظاهرة وتطويقها من جميع الجهات، مع إطلاق “للبمبان” وتفرق المتظاهرون ليتجمعوا في جيوب صغيرة متفرقة.
وكانت قد انتشرت قوات كثيفة من الشرطة وسط العاصمة السودانية الخرطوم، منذ الصباح الباكر، طوقت ما يعرف بميدان أبو جنزير حيث كان في الماضي موقف للمواصلات العامة، وبحسب جولة لمحرر كوش نيوز في المنطقة المركزية للخرطوم شاهد انتشاراً كثيفاً للشرطة في معظم الشوارع التي تؤدي إلى مركز العاصمة.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، انعكست على شح وزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، وتضخم بنسبة أكثر من 60%، مقابل تدني دخل الفرد الذي يعجز أن يقابل متطلبات الحياة الأساسية، مما تسبب في تظاهرات احتجاجية عمت بعض المدن السودانية.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
عادل
2018/12/25 at 7:44 م (UTC 2) رابط التعليق
الأيام تمت
وأنت قد كنت فى غفلة عن هذا
دحين خليك عاقل وتنحى
حتى لا تتسبب للبلد بالمزيد
وفيها نحول ليك العقوبة للسجن
بدلا من الإعدام
Sabir
2018/12/25 at 8:05 م (UTC 2) رابط التعليق
الكمَّامَّات الزرقاء
Ahmed
2018/12/25 at 9:08 م (UTC 2) رابط التعليق
من هو هذا القاتل السفاح المشير
مشير اتي بانقلاب بلاضمير
مشير الانقلاب والسواطير
مشير وكمان ذباح خطير
مشير اكل حق المسكين والفقير
مشير لايراعي حق شعبو الفقير
مشير فالح في قتل شبعو وحتي الصغير
مشيرالسواطير ويكمم كل من قال شئ وحتي سير
نحن لن نخاف من يلوح بمدفع وسكين وجنزير
ناس المهدي ودقنة وترحاقا اصطفو في فم المدفع بطوابير
سير.سير يامن نسيت الموت وحساب نكير
وحتي فرعون ارحم منك بكثير
سير وعاين غليان الشعب الهدير
ولن تنسي وسينظرك اسؤ مصير
يابنات عطبرة دقن العيش في القمرا
ونحن نقف في صف عيش طويل وقصير
هانت يامن خدعتنا وحسبنا انك البشير
ولكن طلعت قاتل و سفاح كبير