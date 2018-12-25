بالصور.. متظاهرو الخرطوم يعيدون للسودانيين ذكرى رجال (كرري) بحملهم للفتيات على ظهورهم بشهامة كبيرة

ضرب شباب سودانيون أروع الامثال في الشهامة والرجولة بإنقاذهم لفتيات من سياط الشرطة بعد أن ركعوا وانحنوا للفتيات للصعود على ظهورهم ومن ثم تسلق الحائط، وذلك في مظاهرات يوم الثلاثاء بالخرطوم.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين لتفاصيل الواقعة التي سردها عدد من النشطاء البارزين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد حاصرت الشرطة المتظاهرين في (حوش) ضيق مما دفع الشباب لإنقاذ الفتيات قبل انفسهم حتى لا تصيبهم سياط الشرطة وغازها المسيل للدموع الذي داومت على اطلاقه لفض التظاهرات.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد انهالت الاشادات على الشباب المنقذين وخصوصاً الشاب الذي اظهرته الصورة وهو ينحني لتصعد الفتاة على ظهره.
وقد أكد عدد كبير من المعلقين أن هؤلاء الشباب هم رجال واولاد رجال بحق وحقيقة، وقد ذكروهم بأبطال معركة كرري الخالدة.
كما تم إطلاق هاشتاق لهم تحت اسم #تسلم_البطن_الجابتكم.
محمد عثمان/الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
Ahmed
2018/12/25 at 9:22 م (UTC 2) رابط التعليق
من هو هذا القاتل السفاح المشير
مشير اتي بانقلاب بلاضمير
مشير الانقلاب والسواطير
مشير وكمان ذباح خطير
مشير اكل حق المسكين والفقير
مشير لايراعي حق شعبو الفقير
مشير فالح في قتل شبعو وحتي الصغير
مشيرالسواطير ويكمم كل من قال شئ وحتي سير
نحن لن نخاف من يلوح بمدفع وسكين وجنزير
ناس المهدي ودقنة وترحاقا اصطفو في فم المدفع بطوابير
سير.سير يامن نسيت الموت وحساب نكير
وحتي فرعون ارحم منك بكثير
سير وعاين غليان الشعب الهدير
ولن تنسي وسينظرك اسؤ مصير
يابنات عطبرة دقن العيش في القمرا
ونحن نقف في صف عيش طويل وقصير
هانت يامن خدعتنا وحسبنا انك البشير
ولكن طلعت قاتل و سفاح كبير