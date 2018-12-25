لا سعر للدولار مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء بالتزامن مع مظاهرات الخرطوم

تعطلت مراكز المال والأعمال والمحال التجارية وسوق الذهب المركزي وسط الخرطوم، يوم الثلاثاء بسبب مظاهرة “المهنيين السودانيين”، التي دعت لها عبر مواقع التواصل، وتتطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وسط تأييد من بعض قوى المعارضة، عبر مذكرة تسلم للقصر الجمهوري، ظهر يوم الثلاثاء، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز” إلا أن الشرطة تصدت للتظاهرة وسط الخرطوم، وأطلقت أعيرة نارية كثيفة في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تشتتوا في قلب العاصمة الخرطوم ولم يستطيعوا الوصول للقصر الرئاسي وتسليم المذكرة.
وبسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة المركزية بالخرطوم لم يستطيع محرر كوش نيوز معرفة أسعار الدولار مقابل الجنيه ليوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، رغم شبكة مصادره الواسعة، وقال تاجر عملة للمحرر (اليوم لا يوجد سوق ولا يوجد سعر).
يوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.
وانخفض الجنيه السوداني لأدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في السوق الموازي بختام تداولات الأسبوع الماضي في تداولات السوق الموازية، وهبط لمستوى قياسي لم يشهده السودان من قبل، حيث سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 80.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية، ليحدث تحسن جيد في قيمة الجنيه هذه الأيام.
وبدأ التراجع بوتيرة سريعة في قيمة الجنيه، بعد أيام من إعلان حكومة معتز موسى رئيس الوزراء تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيها في تداولات المصارف التجارية فيما يعرف بلجنة صناع السوق، ليستمر الهبوط يومياً حتى سجل الدولار رقماً قياسياً مقابل الجنيه يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 ، ثم شهد السوق انخفاض مفاجئ يوم الأحد و استمر ليوم الإثنين.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز وشح في المحروقات التي تحظى بدعم حكومي كبير وكذلك صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين، وخرج سكان العديد من المدن السودانية في تظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء، والبعض يطالب برحيل الرئيس السوداني وحكومته وتشكيل حكومة إنتقالية تعد لإنتخابات عامة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
جنرال💡
2018/12/26 at 12:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
و ستتعطل قنانيط الكيزان و زبانيتهم ايضا قريبا عن جميع انشطتها العادية و المحرمة