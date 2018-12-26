المركزي يجتمع اليوم برجال الأعمال لإيداع أموالهم بالمصارف

يعقد محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير في السابعة من مساء اليوم (الأربعاء) اجتماعاً مع الغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل، بحضور رئيس اتحاد المصارف السوداني ومديري عموم المصارف العاملة في السودان.
وبحسب صحيفة المجهر سيتم خلال الاجتماع التوافق على ميثاق شرف، وسيتم وفقا لهذا الميثاق تنفيذ مبادرة (إيداع) التي كان قد تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وتنص على أن يقوم رجال الأعمال بإيداع أموالهم بالمصارف على أن تلتزم المصارف بتوفيرها عند الطلب.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
شملول
2018/12/26 at 11:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
ولكن كيف يثق جميع المتعاملون مع المصارف في الوعود وقد أكتوو مرتين بمصادرة أموالهم وصرفها لهم بالقطّارة، حتى تضررت أعمالهم وأفلس الكثيرون منهم ؟؟؟؟ وحصل ذلك في بداية التسعينات من القرن الماضي، ثم تكرر نفس السيناريو في عام 2018 الحالي، وقد شمل جميع المواطنين إلا أصحاب الحظوة من المتحكمين في مصائر البلاد … أعتقد لن يصدقكم حتى المجنون ولا السكران ولا المتخلف عقلياً، عليكم النزول من على أكتاف الشعب فقد مللنا كذبكم وغشكم وتدميركم الممنهج للبلاد، والله المستعان عليكم.