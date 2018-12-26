علماء: الشمبانزي يؤمن بالله

اكتشف علماء يراقبون قرود الشمبانزي بشكل مفصل، أن لدى القرود طقوسا تشبه الطقوس الدينية؛ ومن المحتمل أنها تؤمن بالله.
ويشار إلى أن الباحثين اكتشفوا أن لدى قرود الشمبانزي طقوسا غريبة في القرن الماضي؛ وكما تبين، فإن تلك الطقوس لم تعود بالفائدة للحيوانات ولكن بفضلها تشعر القرود بمزيد من الثقة، وفق موقع “وان”.
فعلى سبيل المثال، من ضمن هذه الطقوس، تقوم القردة بإلقاء الحجارة على الأشجار، التي ستشكل في وقت لاحق كومة كاملة من الحصى. وأكد الخبراء أن ذلك لم يتم لأغراض الترفيه أو أي شيء آخر.
ومن المعروف أن أسلاف البشر القدماء كان لديهم طقوس تشبه ما يفعله الشمبانزي الآن، حيث في البداية كانوا يعبدون الهياكل البدائية من الحجر والمواد الأخرى؛ ويعتقد العلماء أن القردة تتبع طريق البداية التي سرنا به منذ آلاف السنين.
كما يعتقد العلماء أيضا، أن هذا النوع من القردة سوف يبدأ قريبا بطقوس الصلاة وعبادة الله.
وقال الخبراء إنه تم العثور على هذا النوع من مجتمعات الشمبانزي في بعض أجزاء غربي أفريقيا.
سبوتنيك
1 التعليقات
ود ساتي
2018/12/26 at 12:44 م (UTC 2) رابط التعليق
(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)
سورة الإسراء الآية 44