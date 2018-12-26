بالفيديو.. الرئيس البشير لمواطني الجزيرة: العام القادم سنفتتح عدد من المشروعات الجديدة (كية ومغسة) لكل من عاداكم

وعد الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد مواطني ولاية الجزيرة خلال مخاطبتهم أمس الثلاثاء بافتتاح عدد من المشروعات الجديدة.
وقال البشير خلال حديثه الذي شاهده محرر موقع النيلين: نجيكم السنة الجاية إذا مد الله في الأيام, وسنفتح مشروعات جديدة (كية وغيظ مغسة) لكل من عاداكم وكل المخربين.
الجدير بالذكر أن زيارة الرئيس البشير، لولاية الجزيرة جاءت في أعقاب تظاهرات عمت عدداً من مدن السودان احتجاجاً على تردي المعيشة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها السودان.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
4 التعليقات
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عبد الكريم
2018/12/26 at 1:26 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام زول مفلس نهايتك قربت والله أعلم أم لاهاي أو عود القزافي وعرب الجزيرة وهم بعد 30 سنة عايز أفتتح لهم كهرباء مغبون منهم لماذا لم يهتفوا في وجهه ويقولوا له أرحل لكن شرذمته الحرامية عملوا إستنفار في القري وارسلوا السيارات والوجبات فأستخف قومه فأعطوه إنهم كانوا قوماَ فاسقين الأن البلد في حالة إنتفاضة لا وقت لك إنتهي مدة 30 عام من الفشل وبتأمل إنه العام القادم بفتتح لكم بقالة لتشتروا منها وأضاف كل سنة بعمل لكم حاجة كية ومغصة الله يكويك في …. يا مجرم
حنان مكاوي
2018/12/26 at 3:04 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله ده خطاب الرئيس
كية ومغسة!!!!!!
بدون تعليق 😎
نقاااي
2018/12/26 at 3:05 م (UTC 2) رابط التعليق
انت والطغمه المعاك هم اعداء للشعب سرقتوا ما خليتو شيء حتى
يله بلى ياخدكم
وحيد
2018/12/26 at 3:15 م (UTC 2) رابط التعليق
ان شاء الله يكوكووك في جعباتك قبل يدخلوا العود