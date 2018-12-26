(قرارات تصحيحية) داخل البنك المركزي والجهاز المصرفي

علمت مصادر أن الأجهزة المختصة بالحكومة السودانية ، وبعد التشاور الفني والاقتصادي ستجري تعديلات شاملة في عدد من البنوك والمصارف السودانية خلال الأيام القادمة ، ووقفاً لمتابعات فإن أسباب التعديلات التي وصفها مصدر مطلع بالتصحيحية تأتي لمعالجة الخلل الذي انتاب العملية الاقتصادية في السودان خلال الفترة الماضية .
وقال مصدر اقتصادي مأذون بحسب صحيفة مصادر أن التعديلات المرتقبة ستمتد لبنك السودان المركزي ، وذلك بتغيير عدد كبير من مدراء الإدارات بالبنك المركزي .
وكان الرئيس عمر البشير أشار قبل يومين إلى عزمة إجراء إصلاحات اقتصادية .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
بت البلد
2018/12/26 at 2:51 م (UTC 2) رابط التعليق
وووووووووووووووووين قروشنا الفى البنوك