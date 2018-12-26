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اقتصاد وأعمال

2018/12/26

2018/12/26


(قرارات تصحيحية) داخل البنك المركزي والجهاز المصرفي


بنك السودان المركزي

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علمت مصادر أن الأجهزة المختصة بالحكومة السودانية ، وبعد التشاور الفني والاقتصادي ستجري تعديلات شاملة في عدد من البنوك والمصارف السودانية خلال الأيام القادمة ، ووقفاً لمتابعات فإن أسباب التعديلات التي وصفها مصدر مطلع بالتصحيحية تأتي لمعالجة الخلل الذي انتاب العملية الاقتصادية في السودان خلال الفترة الماضية .

وقال مصدر اقتصادي مأذون بحسب صحيفة مصادر أن التعديلات المرتقبة ستمتد لبنك السودان المركزي ، وذلك بتغيير عدد كبير من مدراء الإدارات بالبنك المركزي .

وكان الرئيس عمر البشير أشار قبل يومين إلى عزمة إجراء إصلاحات اقتصادية .

الخرطوم (كوش نيوز)

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