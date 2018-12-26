بالصورة.. ناشطون على مواقع التواصل يختارون صورة الفتاة التي صعدت على ظهر الشاب كـ(أيقونة) للثورة السودانية

أثارت صورة التقطت أمس الثلاثاء أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم ،ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها الكثيرون بالـ”ملهمة” .
وانتشرت الصورة التي نشرها موقع النيلين أمس الثلاثاء بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتظهر الصورة فتاة سودانية يقوم بعض الشباب بمساعدتها على تسلق (الجدران) وهي تضع رجلها فوق ظهر أحدهم في محاولة منهم لإبعادها عن سياط الشرطة وغازها المسيل للدموع بعد أن حظرتهم في (حوش) ضيق.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, البارزة فقد اختار ناشطون الصورة بعد أن تم تعديلها كأيقونة للثورة, حيث وصفت الصورة بالملهمة والمعبرة.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
Abu Ayoop
2018/12/26 at 1:14 م (UTC 2) رابط التعليق
رفيقة طبعا! هو في داعي للشرشحة دي أصلا ايقونة للثورة قال الثورة الفرنسية!