بالصور.. حسناء السودان “لوشي” تغازل شاب المظاهرات الذي انحنى للفتاة وأنقذها: (أريتك راجلي)

ضرب متظاهر سوداني أروع الأمثال في الشهامة والرجولة بموقفه الذي صنعه أمس الثلاثاء خلال وقفة إحتجاجية بالخرطوم, حيث جعل ناشطون ومن الشاب بطل قومياً داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده.
ووفقاً لما نشر موقع النيلين أمس الثلاثاء فقد قام الشاب المتظاهر بالانحناء لفتاة سودانية وقفت معهم أثناء التظاهرات لتصعد على ظهره وتعبر من خلال الجدران العالي, وذلك لإنقاذها من سياط الشرطة وغازها المسيل للدموع الذي داومت على إطلاقه لفض التظاهرات.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين لردود الأفعال المصاحبة للصورة التي اختارها ناشطون كأيقونة للثورة السودانبة, فقد نالت الصورة إعجاب عدد من نجوم السوشيال ميديا أشهرهم وأبرزهم حسناء الإعلام السوداني ونجمة السوشيال ميديا آلاء المبارك الشهيرة باسم “لوشي”.
الإعلامية البارزة وضعت الصورة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتبت عليها بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (ياخي تسلم البطن الجابتك.. أريتك راجلي).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
الزين سيدأحمد
2018/12/26 at 2:29 م (UTC 2) رابط التعليق
(اريتك راجلى ) أحسن من كده كان تقول ( أريتك أخوى وأمى تعقر)
sami21
2018/12/26 at 3:53 م (UTC 2) رابط التعليق
وين الولية كبيرة العمر والعضم داليا الياس ام راس لو ماقادرة تكتبي عن الثورة اكتبي بس عن الصورة دي ولا ما شايفاها
التحية للاستاذه سهير عبدالرحيم
عابد
2018/12/26 at 4:58 م (UTC 2) رابط التعليق
بصراحة لدي ملاحظات مواقع زباله حاكمه ومعارضه مستوى منحط مخجل يعني اهتمام بالفتيات تصرف مراهقين ياريت لو في زول عنده حبة مروءة ونخوة ينتبه لتصرفات وعناوين الصحف دا كلام ينقال ولا يتكتب مافي رجولة بنات وصحف اسلوب مايع بالله عليكم دي تربيه وين تربيتم