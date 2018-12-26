عربة ترحيل تدهس طفلاً رضيعاً وتصرعه بأمبدة

دهست عربة هايس طفلاً رضيعاً وأودت بحياته حالاً بمنطقة أمبدة غرب أم درمان.
وحسب مصادر (السوداني)، فإن والدة الطفل خرجت برفقة ابنتها لاستقلال الترحيل في طريقها إلى الروضة، وتركت ابنها الصغير نائماً بيد أنه خرج خلفها دون أن تراه، ووقف خلف العربة التي لم يشعر به سائقها. وأضاف المصدر أن والدة الطفل نبهت السائق بعد رؤيتها لأحد أطفال جيرانها أمام العربة، وعند تحرك العربة وجدت ابنها مضرجاً بدمائه على الأرض فأغمي عليها في وقت أسرع فيه السائق لإسعاف الطفل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، فدونت شرطة المرور بلاغاً بالحادثة.
أمبدة: محمد أزهري
صحيفة السوداني
1 التعليقات
Kaka
2018/12/27 at 5:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
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