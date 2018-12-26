تفاؤل وسط تجار السلع الاستهلاكية بخفض الدولار الجمركي

تفاءل عدد من تجارالسلع الاستهلاكية ومجمع الذهب بولاية الخرطوم باقتراح خفص الدولار الجمركي وقالوا لـ(السوداني)إن أثره سيكون ملموساً لتراجع الأسعار خاصة السلع المستوردة التي يتم دفع رسوم جمركية عالية عليها.
وقال تاجر سلع بسوق أمدرمان عبدالباسط أحمد لـ(السوداني) أمس، إن خفض الدولار الجمركي يؤثر إيجاباً على السوق بتراجع الأسعار خاصة المستوردة إلى النصف خاصة السلع ذات الجمارك العالية، مشيراً إلى أن هنالك تخبطاً في السياسات لذلك يصعب التنفيذ واقعياً، مضيفاً أن أثر التخفيض إيجابي للمستهلك ولابد من المعالجة الاقتصادية الكاملة.
ووصف تاجر فضل حجب اسمه الاتجاه بالجيد وقال كان يجب أن يتم تنفيذه من قبل تأزم الوضع الاقتصادي، ولفت لدراسة القرارات الاقتصادية قبل صدورها، وأوضح أن ارتفاع الدولار أحد مسببات تأزم الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأفاد أن القرار إيجابي في كل القطاعات الصناعية والزراعية ووفرة السلع مما ينعكس على التجار ويزيد كمية السلع.
وأشار تاجر بالسوق العربي حسن حسين إلى أن تخفيض الدولار يؤثر إيجاباً على السلع الضرورية بتخفيض الأسعار من المنتج والمصنع إلى المستهلك الأخير.
وأجمع بعض الصاغة بمجمع الذهب أن تخفيض الدولار لا يؤثر على الذهب لارتباطه بالأسعار العالمية.
وقال صاحب محل مجوهرات بالخرطوم إن تخفيض الدولار الجمركي يؤثر إيجاباً على السلع أما الذهب فلا أثر عليه، مشيراً إلى أن الذهب من السلع الكمالية ولا بد من خفض الدولار لأثره على السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن.
الخرطوم : عبييـرجعفر
صحيفة السوداني
1 التعليقات
الحر الراي
2018/12/26 at 4:13 م (UTC 2) رابط التعليق
انها القشه التي قصمت ظهر البعير
انها السياسه الحمقاء البليده
زياده الدولار وبللرغم من تحذير القوم
ربما قام احدهم بضرب سجاره وجات فكره في راسه الوسخان ليلا فنفذها صباحا
لان الشعب عنده معمل مختبرات
او ربما اجتمعت المافيا وقالت يا قوم لدينا دولار كتير بتاع الشعب ولكن سعره قليل نريد ان نبيعه للشعب الداغس ف يقرروا فورا زياده الدولار 900%
لو الامر هكذا لقلنا
انها الساديه حقا
انها الفرعونيه حقا
ربما افكار المجلس القيادي مجلس كله رؤساء للسودان وكانه مجلس مقدس
او ربما الحزب الاخوان المسلمين الترابي السوداني ذو الافكار المتعفنه
او ربما حركات تدعي الاسلاميه
عملاء حسن البنا المصري
او ربما طابور وخونه وماسون واعضاء موساد علموا ام لم يعلموا ربما دفع لهم المال الكثير لتفيذ اجنده وهم ينفذو بدون تفكير ونظر طويل لانهم بلا عقول
يجب تغير التشكيل
يجب فك الارتباط بهؤلاء للابد
وجب التغير
ف انتظار الحسم من الجيش والامن
ودام عزك يا وطن ويا مواطن بحول الله