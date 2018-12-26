والي البحر الأحمر يدشن مصادر المياه بأربعات

دشن والي البحر الأحمر الاستاذ الهادي محمد علي بمنطقة مصادر المياه باربعات شمال غرب بورتسودان ، عمليات ضخ المياه من الخزان الرابع بعد إعادة تأهيله وتوصيل الخطوط الناقلة من الخزان لشبكة مياه مدينة بورتسودان.
وأكد الوالي إهتمام حكومة الولاية بقضايا المياه ووضعها في مقدمة الاولويات، موضحاً أن الخزان الرابع إضافة حقيقية لجهود تطوير خدمات المياه .
من جانبه أوضح الاستاذ محمد الحسن هييس وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية بالولاية أن الخزان الرابع يوفر ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه، ويساهم في معالجة قضايا المياه في فصل الصيف .
وأشار الوزير الى إرتفاع منسوب المياه الجوفية وجاهزية الآبار لامداد المدينة بالمياه عند الطلب .
سونا.
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/26 at 7:57 م (UTC 2) رابط التعليق
كوز نحس …
اعلي تضخم حصل في بورتسودان مع وشك القاتم …
كوز من الدرجه الاولي تنطبق فيه كل خصال وصفات الكيزان التدميريه ..
حيجيب أجل عروس البحر لو قعد كم سنه