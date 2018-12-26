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جرائم وحوادث

2018/12/26

2018/12/26


محكمة الفساد تعيد إعلان الخضر للمثول أمامها وتحذره من الغياب



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أمرت محكمة جرائم الفساد بالخرطوم أمس، بإعادة إعلان والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، مع التحذير من الغياب للمثول أمامها كشاهد دفاع في قضية اتهام مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم الأسبق باستيراد (2400) طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.
وكانت المحكمة قد أعلنت الخضر في جلساتها السابقة، لكنه لم يمثل أمامها حتى جلسة أمس.

السوداني.

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1 التعليقات

      1. 1
        يوسف كبشور

        2018/12/27 at 12:33 م (UTC 2) رابط التعليق

        هذا الأسمه عبدالرحمن الخضر هو من أكبر الفاسدين والحرامية في عصابة الكيزان ده مفروض يجيبوه متهم مش شاهد ده نهب القضارف لمن كان والي عليها وجابوه والي علي الخرطوم وقالوا ليه أكل أكثر وفعلا نهب العاصمة ولم يعمل أي خدمات غير السرقة والتفكير في مصلحة نفسة وجعل الشعب يعاني من كل الخدمات بما فيهم الكهرباء والماء والخبز كما قام ببناء فلة في الخرطوم بعد ما باع بيته في بحري الفاسد .

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