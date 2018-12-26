ضاحي خلفان: البشير قائد يقف بجوار العرب وقت المحن وعلينا في دول الخليج دعمه والسودانيين الذين يساندونه

قال الفريق ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى “دولة الإمارات” في تغريدة على حسابه بموقع تويتر يوم الأربعاء (أثبت عمر البشير بانه قائد عربي يقف بجوار العرب وقت المحن).
وأضاف خلفان في تغريدته (هذا الرجل / علينا في دول الخليج دعمه ودعم السودانيين الذين يساندونه).
وبسبب التغريدة تعرض خلفان لهجوم من معارضي الحكومة السودانية بسيل من التغريدت على حسابه بتويتر.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، انعكست على شح وزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، بنسبة أكثر من 60%، مقابل تدني دخل الفرد الذي يعجز أن يقابل متطلبات الحياة الأساسية، مما تسبب في تظاهرات احتجاجية عمت بعض المدن السودانية في الأيام الماضية، فيما أعلنت عدد من دون الخليج مساندتها للسودان وإستعدادها لتقديم العون لتجاوز أزمته الإقتصادية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عبدالناصر
2018/12/26 at 11:11 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخ حرام عليك والله ارحمونا يرحمكم الله
معقولة كل معاناتنا بسبب هذا البشير لا تعنيهم
في شيء تفكرون في البشير وتدعمون معاناتنا واطالة امد الاذمة
عار عليك وعلي قيادتك التي لا تردع مثل هذا التغريد الارعن….انت عدو للشعب السوداني