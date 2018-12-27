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منوعات

2018/12/27

2018/12/27


بالصور .. لجين عمران تكشف سر تعمدها إخفاء وجه ابنتها أثناء حفل زفافها بالبحرين.. وترد على متابعيها



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قالت الإعلامية لجين عمران، إن سبب رفضها الكشف عن وجه ابنتها جيلان أثناء حفل زفافها، هو نوع من الخصوصية.

وكانت “لجين” قد نشرت عبر حسابها على “إنستغرام”، الصور الأولى من حفل زفاف ابنتها، ولم تُظهر ملامحها للجمهور.

مو حابة أحد يعرفها

وأجابت عبر تويتر عن أسئلة متابعيها وتعمدها إخفاء ملامح وجه ابنتها، قائلة: “الكثيرون سألوني ليه ما أظهرت وجه بنتي؟!.. باختصار لأنها مو حابة أحد يعرفها ويخترق خصوصيتها في المستقبل ويزعجها”.

وأضافت: “ابنتي حابة تعيش بعيدًا عن فضول وتدخلات وأحكام الناس.. وأنا احترمت رغبتها أكيد”.

واحتفلت “لجين” مؤخرا بزفاف ابنتها جيلان قبل أيام، في حفل ضخم أُقيم في البحرين بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

 

صحيفة المرصد

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1 التعليقات

      1. 1
        جميل بثينة

        2018/12/27 at 2:13 م (UTC 2) رابط التعليق

        جمال رهيب ما شاء الله هسي دى بنتها عرسوها ولا هى العروس سبحان الله الخالق

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