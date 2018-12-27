رجال أعمال يودعون المليارات في البنوك السودانية

أعلن رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير ، عن بدء إنفاذ مبادرة القطاع الخاص بتوريد أموالهم إلى الجهاز المصرفي الأحد المقبل ، وقال البرير في اجتماع مع البنك المركزي ومدراء عموم البنوك ، إن المصارف تمثل رئة التنفس للقطاع الخاص .
داعياً البنك المركزي إلى تمديد فترة المقاصة للبنوك حتى الثانية والنصف وذلك لإنجاح المبادرة في السياق أعلن رجل الأعمال على أبرسي ، عن توريد مبلغ مليار جنيه من إيرادات الغاز كخطوة أولى لإنفاذ المبادرة ، كما أعلن أمين عام غرفة الخدمات الاقتصادية بدر الدين عبد المعروف عن توريد مبلغ 5 مليار جنيه عن شعب الغرفة .
من جهته جدد محافظ بنك السودان المركزي ، د. محمد الخير الزبير ، التزام البنك ومدراء عموم المصارف بشروطهم للإيفاء بتوفير الأموال ، وقال أن تنفيذ الشرط هو (صمام الأمان) ، وأنه سيعيد الثقة بين المصارف والمودعين بحسب صحيفة آخر لحظة ، مشيراً إلى أن المبادرة ستعطي دفعة قوية لمعالجة مشكلة الأوراق النقدية في الاقتصاد .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود بندة
2018/12/27 at 1:25 م (UTC 2) رابط التعليق
رمي حجر في بركة
خطوه في الاتجاه الصحيح..