كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > اقتصاد وأعمال > رجال أعمال يودعون المليارات في البنوك السودانية
الأقسام :

اقتصاد وأعمال

2018/12/27

2018/12/27


رجال أعمال يودعون المليارات في البنوك السودانية


بنك السودان المركزي

شارك الموضوع :

أعلن رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير ، عن بدء إنفاذ مبادرة القطاع الخاص بتوريد أموالهم إلى الجهاز المصرفي الأحد المقبل ، وقال البرير في اجتماع مع البنك المركزي ومدراء عموم البنوك ، إن المصارف تمثل رئة التنفس للقطاع الخاص .

داعياً البنك المركزي إلى تمديد فترة المقاصة للبنوك حتى الثانية والنصف وذلك لإنجاح المبادرة في السياق أعلن رجل الأعمال على أبرسي ، عن توريد مبلغ مليار جنيه من إيرادات الغاز كخطوة أولى لإنفاذ المبادرة ، كما أعلن أمين عام غرفة الخدمات الاقتصادية بدر الدين عبد المعروف عن توريد مبلغ 5 مليار جنيه عن شعب الغرفة .

من جهته جدد محافظ بنك السودان المركزي ، د. محمد الخير الزبير ، التزام البنك ومدراء عموم المصارف بشروطهم للإيفاء بتوفير الأموال ، وقال أن تنفيذ الشرط هو (صمام الأمان) ، وأنه سيعيد الثقة بين المصارف والمودعين بحسب صحيفة آخر لحظة ، مشيراً إلى أن المبادرة ستعطي دفعة قوية لمعالجة مشكلة الأوراق النقدية في الاقتصاد .

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.