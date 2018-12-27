بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين: المهدي يقول (بوخة المرقة) والبشير يقول (كية ومغسة) يا ناس المصنفات تاني بغني أي شيء ما تسالوني

أثار وصف زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي,للتظاهرات الأخيرة التي اندلعت بعدد من مدن السودان بـ”دُخان المَرَقة” جدلاً واسعاً, بل وأصبحت من أشهر العبارات داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد سخر مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كثراً من عبارة الإمام الصادق المهدي التي اتبعها بتعليق آخر قال فيه: “نحنا نشاطنا متواصل و (بوختنا) مستمرة.
بعد أيام من عبارات الصادق الهدي التي أطلقها خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده السبت الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، تناول فيه نشاط حزبه, ظهر الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير وأطلق عبارة أخرى وجدت حظها من السخرية والتداول.
وقال البشير خلال مخاطبته مواطني ولاية الجزيرة أول أمس الثلاثاء بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين: “نجيكم السنة الجاية إذا مد الله في الأيام, وسنفتح مشروعات جديدة (كية وغيظ مغسة) لكل من عاداكم وكل المخربين”.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد استغلت الفنانة السودانية الشهيرة ميادة قمر الدين التصريحين لتخاطب لجنة المصنفات الأدبية في تدوينة ساخرة كتبتها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت الفنانة الملقبة بملكة الرق في تدوينتها التي نقلتها عنها محررة موقع النيلين: (الصادق المهدي يقول بوخه المرقه وعمرالبشير يقول كيه ومغسه هوي يا ناس المصنفات تاني بغني اي شي ماتسالوني).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
جميل بثينة
2018/12/27 at 12:15 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههاى والله عندك كل الحق غنى ونحن بنسمع احسن من نسمع
كلام السياسين المخرفين ديل