السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 250 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجهة إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الإستراتيجية والموقع في القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018.
كما أصدر القرار رقم 315 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ” أوفيد ” بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري المرحلة الثانية بمبلغ 53 مليونا و200 ألف دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 21 أبريل 2018.
وأصدر القرار رقم 470 لسنة 2018 بالموافقة على ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض صندوق التعاون للتنمية لتوريد 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى ” الخط الثالث ” المرحلتين الثالثة والرابعة ” مجموعة ج5 ” والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2018.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي “بشائر الخير 2” بمنطقة غيط العنب بكرموز غرب الإسكندرية، كما تفقد المشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي عنه، والتقى أسر الأهالي، وشاهد عرضا رياضيا للبراعم، كما التقط الصور التذكارية مع الأهالي والمشرفين.
ويعد مشروع “بشاير الخير” من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات ليس في الإسكندرية فقط بل في جمهورية مصر العربية، حيث كان للمشروع دور الريادة في وضع نموذج لتطبيق برنامج تطوير العشوائيات من خلال البدء في بناء مساكن جديدة محل القديمة، ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة كاملة المفروشات كما يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
كما يعد نموذجا للتكافل بين جميع أطياف المجتمع دون تحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية إضافة إلى مساهمة وتبرعات رجال الأعمال والمجتمع المدنى بجميع المبالغ اللازمة لإنجاز هذا العمل العظيم كما يهدف لتسكين عدد كبير من قاطني المناطق العشوائية بالإسكندرية.
بوابة فيتو
1 التعليقات
شكري
2018/12/27 at 12:12 م (UTC 2) رابط التعليق
ونحن جماعتنا فرحانين بإفتتاح مستشفى دايات يقطعوا ليهو مئات الكيلومترات