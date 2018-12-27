بالصور.. حسناء سودانية تدعم المظاهرات من لندن بـ(الجنز) ورواد مواقع التواصل: (لو جيتي ناس الحكومة زاتهم بطلعوا معانا)

ألهبت حسناء سودانية, تقيم بالعاصمة البريطانية لندن حماس المتظاهرين المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد وقفتها الاحتجاجية رفقة عدد من السودانيين بمدينة الضباب الأحد الماضي.
وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين من صفحات ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فقد نظم عدد من السودانيون وقفة احتجاجية تضامناً مع مواطنيهم بالسودان الذين خرجوا في تظاهرات بمختلف مدن السودان احتجاجاً على تردي المعيشة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ونشر ناشطون على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي صور لسودانية أطلقوا عليها حسناء لندن تحمل علم السودان وترتدي (بنطلون) (الجينز).
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فلم تخلوا التعليقات المصاحبة للصورة من الغزل, حيث علق التهامي أبو زيد قائلاً: (أنزلي السودان واتظاهري معانا علي الطلاق ناس الحكومة زاتهم يطلعوا معانا).
وعلق سوداني أصيل: (التحية لك ولكل سوداني قلبه على الوطن وخرج ليقف مع الشعب).
وعلق مصطفي القرشي: (شكراً ليك ولاخوانك..لكن ياريت تنزلي السودان وتقيفي معانا عشان المظاهرات تشتهر).
وعلق سوداني الجوه وجداني: (ديل المتظاهرين الجد جد تقول لي لوشي).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
sami21
2018/12/27 at 2:15 م (UTC 2) رابط التعليق
ماشاء الله جميلة اوى بتشبه كيم كارديشان
ياذباب الكيزان الامنجى الكيزاني قبل ماتطرشوا فينا ورونا رايكم في الكوزات المشن لداعش وانجبن بالحرام واستقبلتوهم استقبال (الفاتحات)
ahmed
2018/12/27 at 2:51 م (UTC 2) رابط التعليق
أوي؟؟!!
طراش يغرقك يا عميل يا بتاع شارع الهرم؟