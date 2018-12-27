الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق

قال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة “سبوتنيك” إنه سيجري اليوم الخميس رسميا افتتاح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية دمشق.
وأكد مراسل RT على أن الافتتاح سيكون فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
من جهته، أعرب مسؤول إماراتي عن نية بلاده إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية، موضحا أنه لم يعين سفير بعد.
كما أشار إلى أن بيانا رسميا إمارتيا سيصدر بهذا الخصوص الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي للإمارات.
وكانت الحكومة السورية قد أبدت ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية.
وفي وقت سابق، قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وأجرى معه محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.
روسيا اليوم.
1 التعليقات
ود عازة
2018/12/27 at 5:50 م (UTC 2) رابط التعليق
مين ينقل الخبر دا لاذاعة وتلفزيون الكيزان مكملين ووطن وداعمهم معتز مطر بقناة الشرق بعد ان كالوا الشباب للبشير بعد زيارته لسوريا ..
لقد انجرف الكثيرون وراء هذه القنوات وهم لا يعلمون انها قنوات اخوانية بحتة وتدعمها قنوات اخرى كالحوار وغيرها