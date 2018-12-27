المحكمة تُخيِّر رئاسة الجمهورية في الحكم على متهمين باغتصاب وقتل شاب مجهول

خيرت محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، أمس (الأربعاء) رئاسة الجمهورية في الحكم على شابين أدانتهما باغتصاب وقتل شاب مجهول الهوية عمد بالطريق العام، أحدهما أجنبي، وأحال القاضي محمد بشير خضر ملف القضية للرئاسة لعدم ظهور أولياء دم للضحية.
وكان المتهمان قد أقرَّا أمام المحكمة بالمتهم المنسوبة إليهما في جلسة سابقة، وأكدا أنهما وَجَدا المجني عليه بالطريق العام وحاولا الاعتداء عليه إلا أنه رفض وحاول الهروب منهما لكنهما سيطرا عليه، واعتديا عليه البضرب على رأسه، وأوضحا أنهما اغتصباه بعد أن فقد الوعي، وأشارا إلى أنهما ارتكبا الجريمة وهما في حالة سكر وبعد إدراكهما أخبرا أحد أقاربهما الذي أبلغ الشرطة.
وبحسب الاتهام فإن الشرطة كانت قد ألقت القبض على المتهمين بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي بارتكاب المتهمين جريمتي القتل والاغتصاب على رجل مجهول الهوية ورميه على الطريق، دونت ضدهما بلاغاً وأحالتهما إلى المحاكمة.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
ابو باسل
2018/12/27 at 5:25 م (UTC 2) رابط التعليق
لا حول ولا قوة الا بالله