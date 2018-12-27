القبض على تنظيم نسائي تخصص في السرقات النهارية بالخرطوم

أوقفت شرطة محلية الخرطوم خادمات منازل يشكِّلن تنظيماً نسائيَّاً متخصص في السرقات المنزلية النهارية بأحياء الخرطوم.
وحسب إعلام شرطة ولاية الخرطوم فإن أقسام المحلية دونت سجلاتها بلاغات سرقات نهاية لأجهزة وأدوات كهربائية وأشياء مختلفة، حيث كلفت فريقاً من المباحث لرصد وتحليل الظاهرة، وبعد البحث والتقصي رصد الفريق معلومات عن نشاط إحدى الخادمات وتدعى (ش،و) في عمليات السرقة، وأضافت الشرطة أن الفريق ألقى عليها القبض وأخضعها للتحقيق الذي أسفر عن اعترافها بالسرقات وكشفت عن ثلاثة أخريات يشاركنها العملية، أوقفتهن الشرطة، واستردت منهن لابتوب وملحقاته، وشاشتين كمبيوتر بجانب ثلاثة هواتف، وجميع المسروقات كان أصحابها قد دونوا بلاغات بشأنها.
وفي سياق آخر قالت الشرطة إن شرطة محلية الخرطوم قد شنت حملة في إطار خططها لمنع الجريمة بمشاركة الدوريات والأطواف والارتكازات الثابتة وأوقفت (29) متهماً وفقاً لمواد السكر والإزعاج العام.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
الفات زمان
2018/12/28 at 11:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
السرقه أمر طبيعي لا نو المعيشة في السودان اصبحت صعبه جدا والاسعار غاليه شديد والناس هاجرت من السودان بسبب الوضع المعيشي المتردي