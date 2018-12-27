هبوط حاد ومفاجئ للدولار مقابل الجنيه السوداني

هبطت سلة العملات الأجنبية لأدنى مستوى لها مقابل الجنيه السوداني منذ أسابيع، وإنخغض الدولار يوم الخميس مع ختام تعاملات الأسبوع، مقارنة بسعر يوم الأربعاء والأيام الماضية.
يوم الخميس 27 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.90 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.
يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.
يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، قال تاجر عملة للمحرر (اليوم لا يوجد سوق ولا يوجد سعر) وذلك بسبب تظاهرات الخرطوم التي عطلت الحركة التجارية.
يوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.
يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.
وانخفض الجنيه السوداني لأدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في السوق الموازي بختام تداولات الأسبوع الماضي في تداولات السوق الموازية، وهبط لمستوى قياسي لم يشهده السودان من قبل، حيث سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 80.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية، ليحدث تحسن مستمر في قيمة الجنيه هذه الأيام.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
خبير
2018/12/28 at 12:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
دي أول كوتة تصدرها الحكومة من الدهب بعد سياستها الصحيحة الأخيرة في السيطرة على المعدن الأصفر نزلت الدولار والدرهم والريال والقادم أجمل ومزيدا من السيطرة وعقبال السلع في الدكاكين..
الخطوة القادمة المطلوبة عاجلا إلغاء الجمارك على السلع الغذائية والصابون ومدخلات الانتاج لتنزيل الأسعار.