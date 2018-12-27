تخريج أول دفعة للناشئين في السباحة بكسلا

أكد والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم اهتمام الولاية وسعيها لتنفيذ المشروعات التنموية المتعلقة بتغيير واجهة الولاية من وجهة سياحية، مشيدا في هذا الصدد بشركة صانعات الغد على الإنجاز الذي تم تحقيقه بقيام المسبح الاولمبي ضمن مشروع المنتج السياحي للشركة بالكورنيش الغربي لنهر القاش. جاء ذلك لدى مخاطبته بالمسبح الاولمبي كرنفال تخريج الدفعة الأول من الناشئين البالغ عددهم 120 ناشئا من البنين والبنات بحضور وزير التربية والتوجيه عبد الله آدم عباس ومعتمد محلية كسلا معتصم عثمان محمد صالح وعدد من القيادات وممثلي الاتحادات الرياضية إلى جانب ذوي المتخرجين، وحيا الوالي فكرة صانعات الغد بالعمل على تحسين الكورنيش الغربي حتى يكون متكأ لأهل كسلا،لافتا إلى المساعي المبذولة مع معتمد محلية كسلا لإيجاد موقع لإقامة المشروع واختيار منطقة الكورنيش الغربي التي كانت تمثل واحدة من المهددات الأمنية بالمحلية، وقال إن المشروع وجد من العقبات ما لم يجده أي مشروع تنموي قصد إنشاؤه في حاضرة الولاية ولكن بعزم صانعات الغد وتصميم حكومة الولاية بأن يكون هنالك عمل يجسد للجماليات والرياضة والفن وكل المسائل التي يتم اتباعها بأن تكون جزء من ترفيه المواطن كان نتاجه هذا العمل الكبير الذي أضاف إلى مدينة كسلا، وقال إن الحوض سيكون لكل أهل كسلا وملجأ للسباحة وتدريب الناشئين كما أوصى الدين، داعيا لإعداد أجيال لتسجل اسم الولاية في ذاكرة التاريخ السوداني في مجال السباحة، معربا عن شكره للأسر وكل من ساهم في إعداد الناشئين وتنفيذ المشروع بالشكل الكامل. وزير التربية والتوجيه قال إن المسبح أصبح واقعا بعد أن كان حلما ويعد إضافة كبيرة للرياضة والسياحة، واستعرض الترتيبات الأولية لقيام المشروع بالمنطقة وما كانت عليه حتى تم تغييرها بالكامل، وعبر عن شكره لوالي الولاية واهتمامه بقيام المشروع منذ بديته والذي كان ضمن مشروعات الدورة المدرسية 27 بالولاية. مدير شرطة صانعات الغد إيمان أحمد سربل أشارت إلى أن الاحتفال يجيء بتخريج الدفعة الأولى من الناشئين وتكوين أول منتخب للسباحة بالولاية، وقالت “إننا اليوم نجني ثمرة عمل وجهد تكلل بالنجاح بعد عناء”، وقالت إن صانعات الغد أخذن عهدا على أنفسهن بأن يكن مثالا للعطاء التنموي خاصة تنمية ورفع قدرات المرأة والعمل على تذليل الصعاب وكيفية العمل الحر بالتدريب والتمويل بأن تكون المنتجات السودانية داخل وخارج البلاد لتؤكد أن المرأة السودانية قادرة على التكيف والعمل مع كل الأوضاع الاقتصادية المحيطة بها، وعبرت عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح المشروع الذي اتخذته الولاية من المشاريع التنموية. وتم خلال الاحتفال تقديم عدد من النماذج في سباقات التنافس والسباحة إلى جانب تكريم الفائزين وحكومة الولاية
سونا.
1 التعليقات
نقاااي
2018/12/28 at 5:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
عليك الله شوف دا
الناس في شنو والحسانية في شنو
خلاص مشاريعكم كملت قال مسبح اولمبي
تلقى اربع في اربعه
جيب اي خبر هذه الايام حتى تغطي على الحاصل في البلد