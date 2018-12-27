ما بين التأجيل ولعب المباريات بلا جمهور.. هل تؤثر الاحتجاجات على الموسم الرياضي؟

الاحتجاجات التي تشهدها مدن السودان المختلفة وضعت عديد علامات استفهامات عن مدى استمرار النشاط الرياضي، لا سيما بعد أنّ أجلّ اتحاد كرة القدم السوداني بعضًا من المباريات فيما أقام البعض الآخر بلا جمهور.
وقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، رئيس اللجنة المنظمّة الفاتح باني إنهم تلقوا طلبات بعدم قيام بعض المباريات في ولايات بعينها، وذلك على خلفية الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
وأكّد باني بأن اتحاده رفض تأجيل مباراة ود هاشم سنار والأهلي شندي رغم قرار وزير الرياضة سنار الذي طالب بإلغاء المباراة، وأضاف” رفضنا الخطوة، وتمسكّنا بالبرمجة المعلنة ولم نفكّر مجرّد التفكير في تأجليها، ولقد اشترطنا على نقل المباراة باستلام خطاب موافقة اتحاد مدني المحلي لكي تلعب هناك بجانب موافقة الناديين”.
وكانت مظاهرات اندلعت بعيد نهاية مباراة الهلال السوداني والأفريقي التونسي ما أدى إلى تفريغها بالغاز المسيل للدموع، لكّن باني رأى أن ذلك لم يؤثّر إطلاقًا على قيام المباريات بالعاصمة الخرطوم، وأضاف في هذا الصدد” الاحتجاجات التي اندلعت عقب مباراة الهلال والأفريقي التونسي لم تؤثر على النشاط الرياضي لجهة أنها حدثت عقب نهاية انتهائها”.
ويقول رئيس حزب الأمة الفيدرالي بولاية الخرطوم، علي أسد إن التظاهرات التي اندلعت مؤخرًا لم تحول دون قيام بعض المباريات المبرمجة مسبقًا في العديد من المسابقات القومية والمحلية، بيد أن مساعد رئيس المريخ أشار إلى أنها أثرّت على دخل المباريات.
ورأى أسد أن الجهات المسؤولة مطالبة بتوفير الاستقرار والتأمين المطلوب الذي من شأنه أن يساعد على استمرار النشاط الرياضي.
باج نيوز.
1 التعليقات
حاج الجرافة
2018/12/27 at 8:35 م (UTC 2) رابط التعليق
هو في مباريات اصلا كورة ماف كلهم زنوج رقاصين لابعرفوا يلعبوا ولاحاجة وكلهم جايين من دارفور ونيجيريا والحبشة .
ماسودانين اصلا.