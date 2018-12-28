(فرفور) ينفي استهداف المتظاهرين ويكشف أسرار الصورة المثيرة للجدل

نفى الفنان الشاب (جمال فرفور) أن تكون الصورة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المتظاهرين، مبيناً أنها كانت قبل (10) سنوات أثناء رحلة صيد شارك فيها بصفة فنية وأسرية، في وقت أكد فيه إلغاء كافة ارتباطاته الفنية خلال رأس السنة.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للفنان جمال فرفور أن الصورة التي تم تداولها وهو يمسك فيها ببندقية صيد، واتهمه بسببها البعض باستهداف المتظاهرين تعود إلى عام 2008 وهي خاصة برحلة صيد شارك فيها بصورة فنية وأسرية، مشيراً إلى أنه وضح جلياً اختلاف الشكل قبل (11) عاماً وشكله الآن.
ونفى فرفور مشاركته في أي حفل خلال رأس السنة مؤكداً أنه ألغى كافة ارتباطاته في رأس السنة، رغم أن قرار إلغاء الحفلات لم يصدر حتى الآن من السلطات.
وأكد (فرفور) بحسب صحيفة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة وقوفه بصورة واضحة بجانب الحق والعدل وتأييده لكل طالب حق ونصرته لكل مظلوم ورفضه لأي مظهر من مظاهر الظلم والعدوان وإزهاق الأرواح، قاطعاً بأنه لم يساهم أبداً ونهائياً في أي ضرر أو أذى لأي أحد كائناً من كان، سواء في مجال العمل أو على الصعيد الشخصي.
ووعد (فرفور) بالظهور قريباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي للالتقاء بمحبيه.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ahmed
2018/12/28 at 8:59 م (UTC 2) رابط التعليق
( المكتب الإعلامي للفنان جمال فرفور ) !!
سبحان الله..مكتب إعلامي مرة واحدة؟؟ تكون بقيت رئيس والناس ما عارفين؟؟
هل يستطيع إنكار أنه ضابط أمن؟؟
وما هي مهمته في الأمن؟؟ وبالذات في مواجهة التظاهرات؟؟