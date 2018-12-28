عودة الشاعر الكبير (هاشم صديق) إلى البلاد بعد رحلة علاجية طويلة

بعد رحلة علاج مطولة امتدت لثلاثة أشهر بدولة الإمارات العربية المتحدة، عاد الأستاذ الشاعر (هاشم صديق) إلى السودان قبل أيام وهو معافى وبصحة جيدة والحمد لله
ويقضي (صديق) فترة نقاهة قصيرة بالخرطوم، قبل أن يعود إلى منزله بأم درمان ليلتقي بأهله ومحبيه
وأبلغ الشاعر الكبير عبر صحيفة (المجهر) الصادرة يوم الجمعة محبيه وأصدقاءه بلوغه الصحة شاكراً كل من سأل عنه وأنه بخير وسيعاود نشاطه على كافة الأصعدة قريباً جداً وبإذن الله.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود بندة
2018/12/28 at 11:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
عودا حميدا مستطاب..