شطب بلاغ في مواجهة سوريين من تهمة إطلاق أعيرة نارية على سائقي ركشات بكافوري

شطبت محكمة عمر المختار التي يترأسها القاضي معتصم محمد البديري بلاغاً يتعلق بالإزعاج وحيازة الأسلحة في مواجهة سوريين يحملون الجنسية السودانية وسودانيين سائقي ركشات على خلفية اشتباكات حدثت بينهم بكافوري مربع 11 وجاء الشطب لغيب الشاكي التابع للشرطة لعدد من الجلسات.
وبحسب التفاصيل الأولية للدعوى مشاجرة حدثت بين طرفين في الفترة الصباحية يوم الحادثة بين سوريين وسودانيين يقودوا ركشات ليتم اقتيادهم لقسم شرطة بحري شرق وتدوين بلاغ بالإزعاج والإخلال بالسلامة لتتجدد المشاجرة في المساء بإطلاق رصاص من قبل السوريين ليلقي عليهم القبض من قبل الشرطة ويتم تحريز كلاشنكوف وبندقية خرطوش ومسدس صوتي بالإضافة لعدد 2 من الذخيرة و2 ساطور ومبلغ 45 ألف دولار تم وضعه كأمانات كما تم القبض على 2 من السودانيين وتدوين بلاغ منفصل بحسب صحيفة الدار تحت نص المادة 26 أسلحة وذخيرة. وأسفرت التحريات أن الأسلحة مرخصة وبعد اكتمال التحريات أحيل الملف للمحكمة التي عقدت عدة جلسات لتصدر حكماً بالشطب وفق قانون الإجراءات الجنائية.
الخرطوم (كوش نيوز)
ان
1 التعليقات
MAK NEMER
2018/12/28 at 6:15 م (UTC 2) رابط التعليق
آخر جنسية تم تجنيسها بعد دفع المعلوم بالدولار هم البرماوية من بورما مواليد السعودية بعد طردهم منها لم يجدوا بلد زبالة تلمهم الا السودان المسكين المقبور وأحسب معي مصريين سوريين أريتري وبدون الكويت وبورماويين وكل واحد عنده دولار يلالا خذ جنسة ورقم وطني وجواز سفر
ومن مميزات التجنس بالجنسية السودانية انك ممكن تحمل الرشاش والمسدس وتطلق النار وتقتل دون اي مساءلة او سجن او مصادرة دولاراته ويمكنك أن تتصيد بناتنا السودانيات بسبب الحوجة والعوز وغفلة الناس عن عروضهم وشرفهم بسبب الجوع لأن العزة والضمير والوطنية وحتي الدين شعارات فارغة المعني والهدف فقد قتل الترابي وعصابته الدين قتلا في السودان
وهنا يأتي دور البشير كلام فارغ عن الدين والتضحية والجوع والبلد تقسمت الي توتسي هم جماعته من مسؤولين وحكام ومتنفذين وأجهزة تتسلط علي باقي الشعب وهم الهوتو الأغلبية المسحوقة بسبب حكم يعرف السرقة والنصب والكذب والقتل وبإسم الدين وحتي توطين أجناس وأعراق أخري في السودان وقتل وتشريد شعبه الأصلي
اللهم أنقذ السودان من ألد أعداءك المنافقين