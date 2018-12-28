بالصور: جهاز الأمن يضبط خلية للمتمرد عبد الواحد نور تخطط لاغتيالات وعمليات نهب بالخرطوم

تمكن جهاز الامن والمخابرات الوطني من ضبط خلية بالدروشاب تتبع للمتمرد عبد الواحد نور بحوزتها أسلحة وذخائر وعبوات مصنعة محليا وأسلحة بيضاء ومخططات معدة لإستهداف ونهب مناطق ومحال تجارية بالخرطوم لتمويل أنشطة وأعضاء الحركة.
وقال مصدر مأذون بجهاز الامن والمخابرات ان أعضاء الخلية مدربون تدريبا نوعيا على أعمال التخريب والفوضى وأضاف أن من بين الأسلحة المضبوطة مع الخلية طبنجات كاتمة للصوت يُرجح أنها مجهزة لتنفيذ إغتيالات لأشخاص محددين بين المتظاهرين ، وكشف ذات المصدر أن من بين المحال المستهدفة بالكسر والنهب ، عمارة الدهب ومول الواحة بزعم أنها أموال تتبع للشعب حسب إفادات الخلية خلال التحقيقات الأولية .
وأوضح المصدر أن الخلية مكونة من عشرة أشخاص تم إلقاء القبض على تسعة منهم فيما تمكن زعيم الخلية من الهرب في ضواحي الدروشاب.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Sudani
2018/12/28 at 10:10 م (UTC 2) رابط التعليق
الحكومة المجرمة ايامها قربت,,,,الشعب السوداني يموت جوعا وانتم تتهمون عبدالواحد و عناصره ايها الرجال البلاهاء العاملين في نظام العنصري المؤتمر الوطني لكم يومكم …..عزالدين و بقية الاعلاميين انتم حثالة وزبالة من الناس و لكم يومكم باذن الله. يتم اعتقال طلاب دارفور و ضربهم وتعذيبهم للاعلان بانهم مدربين من اسرائيل لقتل و نهب المتاجر. النظام فقد العقل و المنطق و هذه يؤكد ان ايامه قد ولى.