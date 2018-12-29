رجال الأعمال يستجيبون لمبادرة البنك المركزي (إيداع)

أستجاب عدد كبير من رجال الإعمال باتحاد أصحاب العمل لمبادرة (إيداع) وأكدوا أنهم بصدد توريد أموالهم للمصارف السودانية اعتباراً من يوم غد (الأحد) .
وتشير مصادر صحيفة المجهر الى أن (إيداع) كانت مبادرة من الغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل السوداني وذلك لحل مشكلة السيولة التي تعاني منها البلاد .
وكان محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير قد عقد اجتماعاً أمس الأول (الأربعاء) مع الغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل، بحضور رئيس اتحاد المصارف السوداني ومديري عموم المصارف العاملة في السودان .
حيث تم خلال الاجتماع التوافق على ميثاق شرف، وتنفيذ مبادرة (إيداع) التي كان قد تم الاتفاق عليها في وقت سابق والتي تنص على أن يقوم رجال الأعمال بإيداع أموالهم بالمصارف على أن يلزم المصارف بتوفيرها لهم عند الطلب .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
محمد
2018/12/29 at 2:29 م (UTC 2) رابط التعليق
اذا كانت الحكومة تريد حل مشكلة السيولة لماذا لايتم توفير ماكينات ايداع نقدى فى كل منطقة تعمل 24 ساعة ويوضع عليها حراسة ومن خلالها يودع صغار التجار ما تم بيعة فى نهاية اليوم بدل ان يتم تخزينها داخل بيوتهم وهل اامن لهم وللحكومة كما هو الحال خارج السودان ولكن كل الموجود حاليا هو ما كينات سحب فقط