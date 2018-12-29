(2) ترليون دولار قيمة الرمال البيضاء المكتشفة بغرب السودان

قالت هيئة الأبحاث الجيولوجية ، إن حجم الخامات المكتشفة من الرمال البيضاء بولاية شمال كردفان تصل إلى (2) ترليون دولار .
وأعلن المدير العام للهيئة د. محمد أبو فاطمة ، عن توقيع شراكات ذكية للاستفادة من الرمال البيضاء في الولاية ، توقع أن ترى النور خلال العام 2019 .
وتعهد خلال ختام الملتقى الخامس لهيئة الأبحاث الجيولوجية ، بعدم تصدير أي معدن دون إضافة قيمة له ، لافتاً إلى وجود أكثر من (10) معادن مختلفة في الولاية .
وأكد بحسب صحيفة المجهر على أن موارد قطاع المعادن ستكون المخرج للاقتصاد .
ودعا إلى أهمية استغلال الموارد التي يزخر بها السودان وقال إن المكتب الإقليمي للهيئة بولاية شمال كردفان والذي يتم افتتاحه خلال الأيام القادمة سيكون متكاملاً بكافة الأقسام لفائدة الولايات .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
متسائل
2018/12/29 at 12:16 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام على الجميع. بالنسبة لرمال كردفان او غيرها من المعادن على ظهر ارض السودان او باطن الارض لماذا لا نستفيد منها اقصى إستفادة بأن تأتي الشركات المستثمرة للسودان وتنشئ مصانعها في السودان وتصدر ما تشاء ما تشاء على أن تنشئ مصانع ومن سكان منطقة المصنع اما آن لنا الاستفادة من امكانيات البلد بطريقة صحيحة ويستفيد المستثمرون سواء بسواء. واضرب مثلا لذلك عندما اتى الراجحي لزراعة القمح ماشاءالله كانت انتاج كتير جدا .وتم تصديره كله حتى[ولو جزء منه] أليس في الإمكان الاشتراط على المستثمرين بنسبة من انتاج مزارعهم او مصانعهم ويستفيدوا وتستفيد البلد ويستفيد مواطن المنطقة؟ هل انعدمت العقول في البلد؟ ام على قلوب اقفالها؟ ام أنانية مغلظة في ان استفيد انا فقط والباقي (تموا التعليق على راحتكمك