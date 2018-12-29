الشيخ “محمد أحمد حسن” يبكى وهو يقدم أستقالته ويطلب من المصلين عفوهم ورضاهم

أبكى الشيخ محمد أحمد حسن إمام مسجد الصحافة مربع (19) المصلين وهو يخطب فيهم لصلاة الجمعة أمس، الشيخ محمد أحمد أضطر الى أن يخاطب المصلين جالساً في الخطبة الثانية .
وقال وهو يبكي أنه أضطر للجلوس لأنه يعاني من غضروف وخشونة في الركب، ومضى للقول إن هذه أخر جمعة يصلي فيها إماماً بالمسجد وأنه تقدم باستقالته، بعد أن وجد عامل السن لا يسعفه وأن الشيخ وليد صالح سيخلفه .
الشيخ محمد أحمد حسن قال وبحسب صحيفة الصيحة إنه تولى إمامة المسجد في العام 1982 بطلب من المصلين، وإنه ظل إماماً لـ36 عاماً، طلب من المصلين عفوهم ورضاهم، المصلون سيطرت عليهم حالة من التأثر بالغة .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Sabir
2018/12/29 at 1:03 م (UTC 2) رابط التعليق
لكلِ مقامٍ مقال ..
أحسبه من المُوَفْقِينَّ بإذن الله تعالى ..